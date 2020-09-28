Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı
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Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

28.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:30
Niğde'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

Niğde'de eğitim gören bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Niğde'de eğitim gören bir grup Azerbaycanlı öğrenci, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Grup adına açıklama yapan Behbud Yağnalı, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da da Azerbaycan'ın Tovuz kentine saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Azerbeycan Devleti'nin bu saldırıya sert şekilde karşılık vererek püskürttüğünü belirten Yağnalı, "Ermenistan tarafı tüm uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Azerbeycan halkına saldırdı ve bardaktaki suyu taşırdı. Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Şu an Karabağ bölgesinde ciddi çatışmalar yaşanıyor.

Azerbaycan bu saldırılara başarılı şekilde cevap verdi ve hali hazırda savaş devam ediyor.

Azerbaycanlı öğrenciler olarak bu durumu duyurmak boynumuzun borcu. Türkiye'ye bize destek verdiği için çok minnettarız. İnşallah Karabağ işgalden azad olacak, Türk yurdu turan olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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