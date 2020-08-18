NİĞDE'DE ERKENCİ LAHANA HASADI BAŞLADI NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan erkenci lahananın hasadı başladı.

NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan erkenci lahananın hasadı başladı. Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, "2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edilmişti, 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapılırken, 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğun olarak üretilen lahana, tarlada tanesi 2 ile 2,5 TL arasında satılıyor. Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, Samsun'dan sonra en çok lahana yetiştiren kent olduklarını belirtti. Önal, "Lahana bölgemizde diğer kentlere göre erkenci yetişiyor. Ayrıca güzel tarafı iklim ve toprak şartları nedeniyle kademeli hasat yapılabiliyor. Bu sürede piyasaya uzun süreli ürün gönderiliyor" dedi.

'REKOLTE YÜKSEK'

Rekoltenin önceki yıllara oranla arttığını, Türkiye'nin lahana ihtiyacının yüzde 22'sinin Niğde'den karşılandığını ifade eden Önal, "Kentimizde 2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edildi. 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapılırken 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz. Rekoltemiz geçtiğimiz yıllara oranla daha yüksek. İlimiz lahana üretiminde Türkiye'de geçtiğimiz yıllar 2'nci sırada yer alıyordu. 2019 yılında lahana üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldık" diye konuştu.

Bu yıl doğal afetten lahanaların zarar görmediğini söyleyen Önal, kışlık lahananın fiyatının ise 2,5 ile 3 TL arasında satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA