Niğde'de erkenci elma hasadı başladı
TÜRKİYE'nin elma deposu kentlerinden olan Niğde'de, 'yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı başladı.
TÜRKİYE'nin elma deposu kentlerinden olan Niğde'de, 'yaz elması' olarak da bilinen erkenci elma hasadı başladı.
Erkenci elma bahçede fiyatı 1 TL ile 1,5 TL arasında alıcı buluyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, erkenci elmanın diğerlerinden 2 ay önce hasat edildiğini söyledi. Baş, "Normal elmalardan yaklaşık 2 ay önce hasat edilen erkenci elmaları topluyoruz. Hem ürünün kalitesi hem de rekoltesi umut verici. İlimizde normal elma rekoltesinin yüzde 10'unu oluşturan erkenci elma da hasadımız sürüyor. Üreticilerin fiyattan memnun kalmamaları durumunda elmalarını soğuk hava depolarında saklamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Erkenci elma bahçede fiyatı 1 TL ile 1,5 TL arasında alıcı buluyor. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, erkenci elmanın diğerlerinden 2 ay önce hasat edildiğini söyledi. Baş, "Normal elmalardan yaklaşık 2 ay önce hasat edilen erkenci elmaları topluyoruz. Hem ürünün kalitesi hem de rekoltesi umut verici. İlimizde normal elma rekoltesinin yüzde 10'unu oluşturan erkenci elma da hasadımız sürüyor. Üreticilerin fiyattan memnun kalmamaları durumunda elmalarını soğuk hava depolarında saklamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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