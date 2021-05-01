Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
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Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, K.Ç (23), erkek arkadaşı G.K (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine G.K, kız arkadaşının Efendibey Mahallesi Nagehan Sokak'taki evine gelerek kapıyı açmasını istedi.

Olumlu yanıt alamayan G.K, kapının arkasından tabancayla kız arkadaşına ateş etti.

Kapıyı açarak K.Ç'nin yaralandığını gören G.K, otomobiliyle kız arkadaşını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin önüne bırakarak kaçtı.

Ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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