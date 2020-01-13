Niğde'de epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Niğde'de 26 yaşındaki epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu.
Niğde'de 26 yaşındaki epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir çocuk annesi Fatma Yöntem'in Çayır Mahallesi'ndeki evine gelen yakınları, kadını yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yöntem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Yöntem'in kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.