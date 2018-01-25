Niğde'de Engellilere İdari İzin

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, engelli ve hamile personellerin yarın idari izinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararla 26 Ocak (yarın) tarihinde bir gün süre ile Niğde il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve engelli kamu görevlileri olumsuz hava şartları nedeniyle idari izinli sayılacaktır."