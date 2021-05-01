Niğde'de enerji iletim hattının güzergahında kamulaştırma yapılacak
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Niğde'de enerji iletim hattının güzergahında kamulaştırma yapılacak

Niğde'de enerji iletim hattının güzergahında kamulaştırma yapılacak
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Niğde'de tesis edilecek enerji iletim hattının güzergahına denk gelen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Niğde'de tesis edilecek enerji iletim hattının güzergahına denk gelen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'de inşa edilecek Altunhisar KÖK ve İrtibatları Enerji İletim Hattı'nın güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk ve trafo yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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