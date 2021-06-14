Niğde'de elmalı lokum ve baklava üretildi

Niğde'de faaliyet gösteren iki firma, Turizmciler Derneği öncülüğünde gastronomi turizmine katkı sağlaması amacıyla şehrin önemli tarım ürünlerinden elmadan lokum ve baklava üretti.

Niğde'de faaliyet gösteren iki firma, Turizmciler Derneği öncülüğünde gastronomi turizmine katkı sağlaması amacıyla şehrin önemli tarım ürünlerinden elmadan lokum ve baklava üretti.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, firmaları ziyaret ederek, üretilen ürünleri tattı.

Vali Yardımcısı Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, elmanın kentin önemli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Elmada, Türkiye'de genç ağaç sayısında birinci olduklarını vurgulayan Kılınç, "Üreticilerimizin desteğiyle elmanın kullanım alanını artırarak Niğde'yi elmada söz sahibi yapmaya devam edeceğiz. 'Elma cildi güzelleştirir' diyorlar ama elma her şeyi güzelleştiriyor. Az önce tattık, lokumu da güzelleştirmiş." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de firmaların elmayla ilgili farklı çeşitler sunduğunu ifade ederek, "Marka şehir Niğde'de yöresel ürünlerin olması gerçekten önemli. Geçtiğimiz günlerde patatesin tatlısını yapmıştık, bu konuda baya yol katettik. Şimdi de elmaya başladık. Elmalı dondurma, lokum, cezerye, baklavayla ürün çeşitliliğimiz arttı. Şehrimize gelen misafirlerin ya da bizler başka illere giderken götürebileceğimiz ürünler fazlasıyla oldu. Girişimciliklerinden dolayı firmalarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke de kentin gastronomi değerlerini geliştirmek ve yeni ürünler ortaya çıkarmak için sektör temsilcileriyle elmadan farklı ürünler yaptıklarını aktardı.

Yöresel ürünleri yeni lezzetlerle buluşturduklarını vurgulayan Öke, "Elmalı lokum, elmalı baklava ve elmalı cezerye üretiminde firmalarla ortak çalışma yürüttük. Bunda da başarılı olduk. Ürünlerimizin fındıklı, fıstıklı çeşitleri yapıldı. Niğde gastronomisine yeni ürünlerin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ürünleri Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Ürünleri yerinde tatmak için de herkesi Niğde'ye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Firma yetkilisi İbrahim Çakmak da 2-3 çeşit elmalı lokum ürettiklerini ve 151 kilo lokumu da vatandaşlara dağıtacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul