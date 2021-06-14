NİĞDE'DE ELMALI BAKLAVA ÜRETİLDİ

NİĞDE'de Turizmciler Derneği öncülüğünde bir firma, gastronomi turizmine katkı sağlaması amacıyla kentin önemli tarım ürünlerinden biri olan elmadan lokum ve baklava üretti.

NİĞDE'de Turizmciler Derneği öncülüğünde bir firma, gastronomi turizmine katkı sağlaması amacıyla kentin önemli tarım ürünlerinden biri olan elmadan lokum ve baklava üretti.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke, firmaları ziyaret ederek, üretilen ürünleri tattı. Vali Yardımcısı Kılınç, üreticilerin desteğiyle elmanın kullanım alanını artırarak, kenti elmada söz sahibi yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Kılınç, "Marka kent projemiz var. Niğde'yi markalaştırarak turizm gelirlerini arttırmayı hedefliyoruz. Elmada, Türkiye'de genç ağaç sayısında birinciyiz. Üreticilerimizin desteğiyle elmanın kullanım alanını artırarak Niğde'yi elmada söz sahibi yapmaya devam edeceğiz? dedi.

FARKLI ÜRÜNLER YAPIYORUZ

Niğde Turizmciler Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke de kentin gastronomi değerlerini geliştirmek ve yeni ürünler ortaya çıkarmak için sektör temsilcileriyle elmadan farklı ürünler yaptıklarını belirtti. Öke, "Elmalı lokum, elmalı baklava ve elmalı cezerye üretiminde firmalarla ortak çalışma yürüttük. Bunda da başarılı olduk. Ürünlerimizin fındıklı, fıstıklı çeşitleri yapıldı. Niğde gastronomisine yeni ürünlerin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı