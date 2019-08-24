Niğde'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

24.08.2019 14:12

Niğde'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Onur Aydoğdu (28), merkeze bağlı Karaatlı beldesinde elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA