Niğde'de ekmeğe zam geldi
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Niğde'de ekmeğe zam geldi

08.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:18
Niğde'de ekmeğe zam geldi

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmeğe zam yaptı.

Zamlı tarifeye göre Niğde'de 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan satılacak. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Yeni tarifeye göre, Niğde'de ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 50 kuruştan satılacağını söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
MÜCAHİT: E zaten bizim burda hep öyleydi
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