Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi - Haber

Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi

Niğde'de bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

03.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:54
Niğde'de eğlence merkezinde silah ele geçirildi

'de bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı çalışan bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 2 şarjör, 28 fişek ve bıçak ele geçirildi. M.K. hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler