Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

03.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24
Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi

'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nin Bor ilçesindeki eğlence merkezinde silah ve silahlı çalışan bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada ruhsatsız yarı otomatik tüfek, 2 şarjör, 28 fişek ve bıçak ele geçirildi.

M.K. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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