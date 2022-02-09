Niğde'de eğitime kar engeli - Haberler
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Niğde'de eğitime kar engeli

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de eğitime kar engeli

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Rehabilitasyon, Niğde, kar, Güncel, Haberler

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