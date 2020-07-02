Niğde'de Ecemiş Çayı'na düşün kişi öldü
Niğde'de çaya düşen kişi hayatını kaybetti.
02.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:27
Niğde'de çaya düşen kişi hayatını kaybetti.
Çamardı ilçesi Çukurbağ köyünde bahçede çalışan Ali Çalkandere (55), Ecemiş Çayı'ndan su içmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.
Yakınları, Çalkandere'yi çayda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Çalkandere'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA