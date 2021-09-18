Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi - Haberler
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Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Yerel

- Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi Niğde Belediyesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla kentin caddelerinde temizlik yaptı.

- Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi

NİĞDE - Niğde Belediyesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla kentin caddelerinde temizlik yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye personeli,sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllülerinden oluşan bir ekip, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla temizlik seferberliği başlatarak kenti temizledi. Belediye önünde toplanan grup ve belediye personelleri farkındalık oluşturmak amacıyla Paşakapı Caddesi, Yeni Çarşı ve Bor Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştir. Başkan Özdemir yürüyüş sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, çevre konusunun önemini anlattı. Devamında ise Kayardı Yeşilburç Yürüyüş Yolun'da çevre gönüllüleri ile birlikte çevre temizliği yapılarak vadi tertemiz hale getirildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlik hakkında bilgiler vererek, "Dünya Temizlik Günü vesilesi ile Niğde'mizde bir temizlik hareketi başlattık. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün diyerek temizliğin ilk önce insanın kendi çevresini temiz tutmasıyla başladığının altını çizdik. Amacımız çevre duyarlılığı olan daha bilinçli nesiller yetiştirmektir. İnşallah bu temizlik seferberliğimiz bir günle kısıtlı kalmayacak ve 365 gün devam edecektir. Biz Niğde Belediyesi olarak tertemiz bir Niğde için çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Pırıl pırıl bir Niğde için tüm hemşerilerimizden bu kampanyamıza destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi

Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi

Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi

Niğde'de Dünya Temizlik gününde caddeleri temizlendi
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri
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