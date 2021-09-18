Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı

Niğde Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde ve Yeşilburç- Paşbağları yürüyüş alanında çöp toplama etkinliği düzenledi.

Niğde Belediyesi Dünya Çevre Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde ve Yeşilburç- Paşbağları yürüyüş alanında çöp toplama etkinliği düzenledi.

Çevre Temizlik Günü dolayısıyla Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğe katılanlarla Paşakapı caddesinde bulunan esnafları gezerek temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Süpürge ile temizlik yapan Başkan Özdemir, daha sonra Yeşilburç yürüyüş alanına geçerek çöp topladı.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak temizlik konusunda üstümüze düşenin fazlasını yapıyoruz ama biz ne kadar çalışırsak çalışalım, Niğde'de yaşayanlar olarak çevremizi temiz tutmadığımız sürece belediye olarak bu işlere yetişme imkanımız yok. Biz Niğde Belediyesi olarak sıfır atık belgesi alan nadir belediyelerden bir tanesiyiz ve bu günde temizlik konusunda bir farkındalık olsun istiyoruz."

Etkinliğe, Niğde Belediyesi çalışanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Farah Zeynep Abdullah
Spor Farah Zeynep Abdullah Hava Durumu Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Hava Durumu Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 14:03:54. #1.12#