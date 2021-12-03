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Niğde'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Niğde'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11'inin engelli olduğunu söyledi.

Niğde'de de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun engelli olduğunu belirten Baykara, "Bu tür gün ve haftalarda amaç, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onların yaşadıklarını bir nebze olsun hissetmek ve onlara göre yaşam ortamını şekillendirmektir. Ülkemizde son 25 yıldır, engellilik alanında çok güzel atılımlar ve çalışmalar mevcut. Biz bunları dönüşüm ve devrim niteliğinde çalışmalar olarak ifade ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından rehabilitasyon merkezlerinin engelli öğrencilerince şarkı söylendi, şiir okundu, sema ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Yapılan Hint dansı katılımcılardan beğeni topladı.

Programa, Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile engelliler ve aileleri katıldı.

Niğde'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Niğde'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Niğde'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Niğde'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

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AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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