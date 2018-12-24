Niğde'de Drift Yapan Sürücüye 8 Bin 457 TL Ceza

NİĞDE'de drift yapan otomobil sürücüsüne 8 bin 457 TL para cezası kesildi.

Çiftlik ilçesinde bir otomobilin sürücüsü M.Ö. drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye 8 bin 457 TL para cezası kesilirken, 2 yıl da ehliyetine el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edildi. - Niğde

Kaynak: DHA