Niğde'de drift yapan sürücüye 7 bin 369 lira ceza kesildi Niğde'de drift yapan sürücüye 7 bin 369 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

Niğde'de drift yapan sürücüye 7 bin 369 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

Atatürk Caddesi lunapark arkasında drift yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Tespit ettikleri aracı durduran ekipler sürücü A.Z'ye alkollü araç kullandığı ve drift yaptığı gerekçesiyle 7 bin 369 lira para cezası kesti.

Ayrıca 2,40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA