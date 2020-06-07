Niğde'de dönerden zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu Niğde'de 3'ü çocuk 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Niğde'de 3'ü çocuk 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkezde bulunan bir dönerciden döner yiyen G.T. (27), S.D. (35), O.K. (20), F.K.(27), B.K (54), Y.K.(23), Y.A. (27), A.K. (45), A.E.(17) ile V.T. (5) ve S.T. (5) bulantı kusma şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

11 kişinin aynı dönercide döner yedikleri belirtildi. Zehirlenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA