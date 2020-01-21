Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

21.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:32
Niğde'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor İlçesi Çukurkuyu beldesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Adana ve Aksaray'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.E. ve D.A. Adana'da, M.B. ve M.Ç. ise Aksaray'da gözaltına alındı.

Niğde'ye getirilen 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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