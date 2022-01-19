Doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akçay'ı poliklinikte darbeden şahıs tutuklandı.

Dün, randevu saatinden önce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji polikliniğine gelen M.F., doktor Halil Akçay'a yumruk atarak odada eşyalara zarar vermişti. Poliklinikteki masanın üzerinde duran bilgisayar ve diğer cihazlara zarar veren M.F., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Doktor Akçay'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.F., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - NİĞDE

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