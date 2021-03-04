Niğde'de "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri başladı
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Niğde'de "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri başladı

04.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:30
Niğde'de

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, Niğde'de il yöneticileri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, Niğde'de il yöneticileri denetim yaptı.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil'in katıldığı denetimde, işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol edildi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Mart itibarıyla Kovid-19'la mücadelede yeni bir dönem başladığını ve kontrollü normalleşme dönemine girildiğini söyledi.

Bu dönemde denetimlerin ön plana çıkacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Farklı bir yaklaşımla toplumun tüm kesimlerini kapsayan yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştireceğiz. Bizler şu an bu amaç doğrultusunda sahadayız, denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimde farklılık şu, hem yoğun olacak hem sürekli olacak ve her zaman devam edecek. Önceden belirlediğimiz ekipler denetimlerini sürdürürken bizler de, kurum amirleri de denetim ekibi oluşturarak kendi bölgesini denetleyecek. En azından haftada bir kere bir iş yeri denetlenmiş olacak. Amacımız, öncelikle rehberlik etmek, yol göstermek haritada Niğde maviye nasıl dönüşebilir, halkımıza esnafımıza bunu anlatmak. Ama uymayan olursa da gerekli cezai işlemleri hiç çekinmeden uygulayacağız. Denetimler sırasında kameralardan da yararlanarak denetimlerimizi harfiyen yapmış olacağız."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kontrollü normalleşmeyle açılan iş yerlerinin kalıcı hale gelmesini istediklerini aktararak, salgını bir an önce bitirmek için denetimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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