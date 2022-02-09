Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler
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Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Niğde'de tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Niğde'de tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Recep Yağmur idaresindeki 40 AAN 698 plakalı tır, Ankara- Niğde Otoyolu Alın gişeleri yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Yağmur hayatını kaybetti.

Yağmur'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'de devrilen tırın sürücüsü öldü

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Ankara, Niğde, Güncel, Haberler

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