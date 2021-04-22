Niğde'de devrilen tankerdeki tonlarca süt yola döküldü
Niğde'de devrilen tankerdeki tonlarca süt döküldü.
Niğde'de devrilen tankerdeki tonlarca süt döküldü.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Y. idaresindeki 51 ABA 407 plakalı süt tankeri, Ankara-Niğde kara yolu Kızılca köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Devrilen tankerdeki tonlarca süt yola döküldü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Gökhan Y, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul