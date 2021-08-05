Niğde'de devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
M.P. idaresindeki 50 EV 720 plakalı otomobil, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.P. ve F.O, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul