Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
16.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:16
Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdülkadir Altundaş (71) idaresindeki 51 HV 488 plakalı kamyon, Ulukışla ilçesi Güney köyü yolunda devrildi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Altundaş'ı çıkarttı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Altundaş'ın cenazesi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul