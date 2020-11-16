Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

16.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:16
Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdülkadir Altundaş (71) idaresindeki 51 HV 488 plakalı kamyon, Ulukışla ilçesi Güney köyü yolunda devrildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Altundaş'ı çıkarttı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Altundaş'ın cenazesi, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

İlgili Haberler

Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaparken park halindeki kamyona çarpan sürücü öldü - GAZİANTEP
Son dakika haberi: Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü
Son dakika haberi: Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Deniz Seki Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Medya Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 16:16:30. #1.15#
title