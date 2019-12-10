Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

10.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:21

Niğde'de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen "Seviye 2 Afet ve Bölgesel Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Bor ilçesi eski Kaynarca köyünde yapılan tatbikata, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, Türk Kızılay, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD gönüllüleri, Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, çeşitli kuruluşlar ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 259 personel katıldı, 55 araç kullanıldı. Tatbikatta çevredeki 8 ilden de destek ekibi görev aldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü eski Kaynarca köyü olan 5,8 büyüklüğündeki depremde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.



Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Halaç köy yolu üzerindeki bir depoda zirai ilaç bidonlarının devrilmesi nedeniyle bölge, Adana Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma birliğinin KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) ekibi tarafından karantina altına alındı.

Öte yandan Türk Kızılay, afetzedelere, çay, çorba, battaniye gibi yardımlarda bulundu.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu söyledi.

Depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

"AFAD Başkanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem senaryoları üzerinde çalışmalar yapıyor. Bugün de senaryo gereği, Kaynarca köyümüzde deprem olmuş gibi hazırlıklarımızı yaptık ve müdahale ediyoruz. 26 destek grubumuzla 259 personelimiz ve 55 aracımız, destek illerimizle birlikte buradayız. Depremin tatbikatı bile acı. İnşallah ülkemiz, coğrafyamız, ilimiz bu tür acı tecrübelerle yüzleşmez. Ama böyle bir şey olması durumunda da tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde bulunmak durumunda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bilinci tüm topluma yayarız, böyle bir şey olması durumunda da bu acıyı en az hasarla, kayıpla atlatırız."

Kaynak: AA