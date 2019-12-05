Niğde'de demir yoluna üst geçit yapılacak

05.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:12

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Ditaş Kavşağı'ndaki demir yoluna üst geçit yapılacağını belirtti.

Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, "Niğde için büyük önem arz eden, birçok kazanın yaşandığı ve Niğde'nin kanayan yaralarından olan Ditaş Kavşağı demir yolu üst geçit projesinin ihalesi yapıldı. Yapım çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak." ifadelerini kullandı.

Ergun, İl Özel İdaresi önüne yapılacak üst geçidin ihalesinin de yakın zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA