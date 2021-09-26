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Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi.

Merkez Karaatlı beldesinde, evlerinin avlusunda oyun oynayan Elif Y, dedesi F.Y'nin (47) kullandığı traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri dede F.Y'yi gözaltına aldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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