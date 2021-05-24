Niğde'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı
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Niğde'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı

Niğde'de DEAŞ şüphelisi 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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