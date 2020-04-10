Niğde'de damperi açık kalan kamyon tabelayı yıktı
Niğde'de bir kamyonun açık unutulan damperi kara yolundaki tabelayı devirdi.
10.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:40
Niğde'de bir kamyonun açık unutulan damperi kara yolundaki tabelayı devirdi.
Niğde-Aksaray kara yolu Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine girmek isteyen kamyon şoförü, damperi açık unutunca girişteki tabelaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 tonluk tabela devrildi. Olay yerine çağırılan ekipler, tabelayı kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
Kaynak: AA