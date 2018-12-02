Niğde'de Dağcı Çığ Altında Kaldı
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yapan 2 dağcının üzerine çığ düştü.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı yapan 2 dağcının üzerine çığ düştü. Dağcılardan biri çığ altında kaldı.
Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, isimleri henüz belirlenemeyen biri kadın, iki dağcının üzerlerine çığ düştü. Erkek dağcı çığ altında kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)-
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(Tür: Yurt)