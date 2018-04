Niğde'de Cumhur İttifakı Seçime Hazır

Niğde'de AK Parti ve MHP il başkanları 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi değerlendirdi.

Tüm başkanlar, seçime hazır olduklarını vurguladı.

24 Haziran, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecekelerini belirten AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin açıklamasında şunları söyledi: "Partimiz hafta başında seçim takviminin nasıl işleyeceğinin kararını yayınlayacak. Aday adayı başvuru süreçleri, temayüller, aday adaylarının değerlendirilmesi ve seçime katılacak adayların tespit edilmesinin çok uzun sürmeden 15 gün içerisinde kesinleşeceğini ve hızlı bir şekilde 24 Haziran'a hazırlık yapacağız. Ben ilimize,milletimize,devletimize hizmet tüm vatandaşlarımızı aday adaylık başvurusu için partimize davet ediyorum. Ak Parti her an seçime hazır bir partidir.Bir seçimi bitirir ertesi gün yeni bir seçime hazır oluruz. Görüyoruz ki seçim kararının ve belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte piyasalarda olumlu tepkiler vermiştir.Ekonomimiz iyiye gidecektir. Güçlü bir Türkiye için yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğimizin müjdesini veriyoruz. Yeni Kapı ruhuyla başlayan milli ve manevi değerlerde ortak çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi ile devam ediyor.Cumhur ittifakı ile birlikte Devlet Bahçeli'nin de açıkladığı gibi her iki partinin de Cumhurbaşkanı adayı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Her iki parti de bu ittifak sürecinde aday adaylarını çıkaracak ve adaylar belli olacak ama sahada seçim çalışmalarımız beraber, omuz omuza olacak" dedi.

İki siyasi parti olarak örnek bir çalışma yapacağız

Türkiye'nin önündeki engebeleri aşmak için seçime hazır olduklarını vurgulayan MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör, "Önümüzdeki sisli süreci ve tehlikeli engebeleri aşabilmek için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, büyük bu Türk Milletini içerisinde bulunduğu cendereden kurtulmak için 24 Haziran'da erken seçim kararı alınmıştır. Biz seçime her zaman hazırdık ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin iç ve dış odaklı birçok meselesi meydandadır. Bunun için sandığa müracaat milletin iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Bu tarihte milletin iradesine başvurarak 16 Nisan'da meydana gelen Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulanmasıdır. 24 Haziran'da Cumhurun dirilişine Cumhuriyetin doğuşuna sahne olacaktır. İttifak kararı seçimde uygulanacak ve ittifak şartları önümüzdeki günlerde netleşecek. İki siyasi parti olarak örnek bir çalışma yaparak demokrasi mücadelesi vereceğiz ve inşallah yeni bir sistemi de uygulayacağız"dedi. - NİĞDE