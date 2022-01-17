Niğde'de çok sayıda kaçak telefon ve saat ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak cep telefonu ve saat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak cep telefonu ve saat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli marka ve modellerde 63 akıllı ve 45 tuşlu cep telefonu, 33 kol saati ve 4 akıllı saat ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.