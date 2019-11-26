Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı
Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı verilen O.F.K'yi kaldığı evde yakaladı.