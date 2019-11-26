Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı

Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı

Niğde'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

26.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:58
Niğde'de cinayet hükümlüsü yakalandı

'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kırşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yakalama kararı verilen O.F.K'yi kaldığı evde yakaladı.

Kaynak: AA
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