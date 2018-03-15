Niğde'de Çiftçilere İyi Tarım Eğitimi Verildi

Niğde Ziraat Odası tarafından İyi Tarım Uygulamaları projesi kapsamında 150 çiftçiye eğitim verildi.

2017 yılında başlatılan ve 88 üreticinin Ziraat Odası Koordinatörlüğü ile İTU kapsamında Sertifikalarını alarak Devlet desteğinden faydalanmaları için Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvuruları yapıldı. Niğde Ziraat Odası tarafından verilen bilgide, bu yıl devam edecek olan projeye katılımın daha fazla olacağı ve şimdiden kayıt olan çiftçilerin sayısının 120'ye ulaştığı bildirildi.

Eğitimde konuşma yapan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, eğitimin amacı ile ilgili bilgi verdi.

Kenar, "Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden bir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda iç ve dış piyasada ürünlerimizin güvenilir olarak tüketimin yapılması açısından iyi tarım uygulamaları büyük önem arz etmektedir.

Bioçeşitlilik göz önünde bulundurulduğunda çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bir üretim yapmak ancak ve ancak İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kriterleri yerine getirilerek mümkün olmaktadır. Üretim konusunda İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması bu yıl ve ileriki yıllar artarak devam edecektir. İlimiz üretiminde önemli bir yere sahip olan patates, fasulye ve kabak çekirdeği ile meyve bahçeleri ile iştigal eden yaklaşık 120 çiftçimiz projeye dahil edildi. Eğitim ve Bilgilendirme toplantımıza, Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından İyi Tarım Uygulamaları başta olmak üzere, Üretici Kayıt Defteri ve Bitki Koruma Uygulama Belgesi hakkında Eğitim verildi. Yine toplantımızın devamında Niğde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından arazide karşılanılacak tehlikeleri karşı ilk yardım eğitimi verildi. Dün olduğu gibi bugün ve ileriki yılarda tarım ve hayvancılık ile ilgili gelişen ve değişen konular hakkında, mesai anlayışı gözetmeksizin her zaman çiftçilerimize hizmeti asli ve kutsal bir görev bilinci ile yerine getirme gayreti ve azmi içinde olacağız" dedi. - NİĞDE