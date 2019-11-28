Niğde'de CHP'li yönetici intihar etti
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Niğde'de CHP'li yönetici intihar etti

Niğde'de CHP İl yöneticisi Mehmet Kaygın, 9.'uncu kattan atlayarak intihar etti.

28.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:40
Niğde'de CHP'li yönetici intihar etti

'de CHP İl yöneticisi Mehmet Kaygın, 9.'uncu kattan atlayarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Gazeteci İsmet Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Mehmet Kaygın 9. kattan atladı. Olayı görenler polis ve sağlık haberlerine verdi. Ağır yaralanan Mehmet Kaygın ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Kaygın'ın CHP Niğde İl teşkilatı yönetiminde yer aldığı öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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