Niğde'de çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:40

Niğde'nin Bor ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hakaret, basit tehdit, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, görevi yaptırmamak için direnme ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" gibi 8 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan H.S.S'yi (50) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S.S, Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA