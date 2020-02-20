Niğde'de çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Niğde'de çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

20.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:40
Niğde'de çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

'nin Bor ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe ekipleri, "hakaret, basit tehdit, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, görevi yaptırmamak için direnme ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması" gibi 8 ayrı suçtan hakkında 3 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan H.S.S'yi (50) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S.S, Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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