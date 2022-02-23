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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, hükümlünün ya da tutuklunun kaçması, nafaka yükümlülüğünü ihmal etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 4 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 4 zanlı ise salıverildi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel, Haberler

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