Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de nisan ayında çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de nisan ayında çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli asayiş suçları, yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütlerin tespiti, suç ve suçlu bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faillerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, nisan ayında, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahla tehdit gibi suçlardan aranması bulunan 40 şüpheliyi yakaladı.

Ayrıca ekipler, yoklama kaçağı ve bakaya olarak aranan 30 kişiye de işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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