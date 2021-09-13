Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görevli memura mukavemet, basit yaralama, kasten yaralama, hükümlünün kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arananların yakalanması için kent merkezi ve Bor ilçesinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan 33 kişiden, haklarında 2 ay 15 gün ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 16'sı salıverildi.?

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev Tunç Soyer
Magazin
Spor Cristiano Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Rıza Çalımbay Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Münir Karaloğlu Namaz Vakitleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 12:55:42. #1.12#