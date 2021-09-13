Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görevli memura mukavemet, basit yaralama, kasten yaralama, hükümlünün kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arananların yakalanması için kent merkezi ve Bor ilçesinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Yakalanan 33 kişiden, haklarında 2 ay 15 gün ile 29 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 16'sı salıverildi.?