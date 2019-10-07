Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

07.10.2019 14:22

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, başta hırsızlık, yaralama, tehdit, gasp, çocuğun cinsel istismarı ve fuhşa teşvik etmek gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6'sı suça sürüklenmiş çocuk 24 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA