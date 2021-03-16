Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı
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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

16.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:17
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde bulundurma ve yaralama gibi suçlardan aranması bulunan 14 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınanlardan 6 ay ile 1 yıl 8 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 4 şüpheli ise işlemlerin ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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