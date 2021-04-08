Nİğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nİğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Nİğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi usul kanununa muhalefet, yaralama, aile içi şiddet, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 12 kişiyi yakaladı.

Bu kişileden 3 ay ila 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nİğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:16:44. #1.15#
title