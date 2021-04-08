Nİğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi usul kanununa muhalefet, yaralama, aile içi şiddet, uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 12 kişiyi yakaladı.

Bu kişileden 3 ay ila 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul