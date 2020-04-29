Niğde'de çatı yangını korkuttu NİĞDE'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi.

NİĞDE'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yolaçtı.

Merkez Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Endişelenen daire sahipleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Daire sahipleri de evlerine girerken, hasara yolaçan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA