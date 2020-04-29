Niğde'de çatı yangını korkuttu
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Niğde'de çatı yangını korkuttu

Niğde'de çatı yangını korkuttu Niğde'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Niğde'de çatı yangını korkuttu
29.04.2020 01:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:10

Niğde'de çatı yangını korkuttu

NİĞDE - Niğde'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Merkez Selçuk Mahallesinde 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıyı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Niğde'de çatı yangını korkuttu

Kaynak: İHA

Manşet

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