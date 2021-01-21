Niğde'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı
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Niğde'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:50
Niğde'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Niğde'deki canlı hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Niğde'deki canlı hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aksaray ve Niğde'nin Bor ilçesindeki bazı sığırlarda şap hastalığı teşhis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince Niğde Belediyesi hayvan pazarı 27 Ocak 2021-25 Şubat 2021 tarihleri arasında faaliyetlerine ara verecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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