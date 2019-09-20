Niğde'de camide "Millet Kıraathanesi" açıldı

20.09.2019 16:20

Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, kıraat kelimesinin 'oku', kıraathanenin de kitap, gazete dergi okunan ve sohbet edilen yer anlamına geldiğini söyledi.

Dinde de okumanın çok önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce dinimizin birinci emri 'oku'. Böyle bir geleneğe sahibiz. Aslında kültürümüzde de kıraathanenin çok önemli bir yeri var ancak zamanla bu kıraathaneler amacından uzaklaşarak, kahvehane kültürü geliyor ve bu kahvehaneler de oyun oynanan, sigara içilen yerler haline dönüşüyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu proje, aslına dönüş anlamına geliyor. Bu anlamda da bizler kentimizde kıraathane sayımızı artırmak için bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da kurum ve kuruluşlarımız kıraathane açmak için çaba gösteriyor. İnşallah bundan sonra bunun devamı gelecek. Kurumlarımız proje hazırladıkça KOP kaynaklarından daha çok istifade edebileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kurdele kesilmesinin ardından Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, öğrenciler ve vatandaşlar kıraathaneyi gezdi.

İl Müftülüğünce hazırlanan ve Konya Ovası Projesi'nce desteklenen Millet Kıraathanesinde, çocuklar için kütüphane, çalışma masaları, oyun bölümleri bulunuyor ve ziyaretçilere ücretsiz ikramlar sunuluyor.

Kaynak: AA